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03.06.2020 - 17:42 | | DHA

Aydın'da bir kadın kahveden 8 masa çaldı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kahvehaneden 8 masa ve demir profillerin çalınma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızın kadın olduğunu belirlerken, yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da bir kadın kahveden 8 masa çaldı!

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki kahvehaneye 30 Mayıs günü saat 06.00 sıralarında bahçe duvarından atlayarak giren bir kadın, masa ve sandalyelerin bulunduğu bölüme yöneldi. Masalardan sağlam olanları seçen kadın, bahçe duvarından çıkardığı masalarla ortadan kayboldu.

Corona virüs salgının önlenmesi kapsamında getirilen kısıtlamalar çerçevesinde kapalı olan kahvehanesini 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte açmak için hazırlık yapmaya gelen Hüseyin Kesgin, masalardan 8'i ile bir miktar demir profilin eksik olduğunu fark etti. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Kesgin, masaların çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, görüntülerden eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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