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15.03.2020 - 05:20 | | AA

Aydın'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Aydın'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Alınan bilgiye göre, Mehmet Aslan'ın kullandığı 09 LE 344 plakalı otomobil, Kuyu Mahallesi'nde dere yatağına devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydında dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sağlık ekipleri, Aslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cenazesi, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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