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06.01.2021 - 09:11 | | AA

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Aydın'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Muğla'dan Aydın yönüne giden Necdet Öztürk'ün kullandığı 09 C 1874 plakalı motosiklet, Çaltı Mahallesinde devrildi.

Kazada yola savrulan sürücü ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince önce Çine Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen alınan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

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