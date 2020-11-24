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24.11.2020 - 23:24 | | AA

Aydın'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Aydın'da minibüsle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hüseyin Aydınoğlu (29) yönetimindeki 09 AAU 474 plakalı minibüs, Nazilli-Denizli kara yolu Güzelköy mevkisinde Zafer Arıkan yönetimindeki 32 GC 042 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki Mahmut Yıldız'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydında feci kaza Ölü ve yaralılar var


Yaralanan sürücüler Hüseyin Aydınoğlu ile Zafer Arıkan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Aydın'da minibüs TIR'ın alına girdiAydın'da minibüsle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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