24.11.2020 - 23:24 | | AA
Aydın'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Aydın'da minibüsle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Hüseyin Aydınoğlu (29) yönetimindeki 09 AAU 474 plakalı minibüs, Nazilli-Denizli kara yolu Güzelköy mevkisinde Zafer Arıkan yönetimindeki 32 GC 042 plakalı TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Mahmut Yıldız'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücüler Hüseyin Aydınoğlu ile Zafer Arıkan ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Aydınoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.