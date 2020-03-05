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05.03.2020 - 12:45 | | DHA

Aydın'da fuhuş operasyonu! 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, kiraladıkları evlerde fuhuş yaptıkları öne sürülen şüphelilere düzenlenen polis operasyonunda, 6'sı trans birey 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı.

Aydın'da fuhuş operasyonu! 6'sı trans birey 11 kişi yakalandı

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 Mart'ta gelen ihbar üzerine Efeler'de kiralanan evlerde fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine dün harekete geçen ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 trans birey ile fuhşa aracılık ettikleri ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Fuhuş yapıldığı belirlenen evlerdeki aramalarda; 1 kurusıkı ele geçirildi. Şüphelilerden 9'u, adliyeye sevk edilirken, 2 trans birey, polisteki işlemleri sonrası serbest kaldı. Şüphelilerle bağlantılı oldukları tespit edilen 111 kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

 

 

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