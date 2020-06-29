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29.06.2020 - 10:41 | | İHA

Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Aydın’da yarından itibaren sıcaklıklar artarak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Aydın’da hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Aydın’da havanın bugün az bulutlu ve açık 37 derece, yarın az bulutlu ve açık 42 derece, 01 Temmuz Çarşamba az bulutlu ve açık 43 derece, 02 Temmuz Perşembe az bulutlu ve açık 42 derece, 03 Temmuz Cuma az bulutlu ve açık 39 derece olması bekleniyor. Yeni haftada mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarına karşı vatandaşların yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli davranılması gerektiği hatırlatıldı. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları uyarısında bulunuldu.

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