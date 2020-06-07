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07.06.2020 - 11:31 | | İHA

Aydın'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi! 2 ölü, 8 yaralı

Son dakika haberi... Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Aydın'da işçileri taşıyan kamyonet devrildi! 2 ölü, 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nden, Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra sonrası, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1’i ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.

Aydında işçileri taşıyan kamyonet devrildi 2 ölü, 8 yaralı

270 kilo ağırlığındaki zihinsel engelli hastayı 8 kişi battaniye ile taşıdıMersin'de aylardır yatağa bağımlı olarak yaşayan, zihinsel engelli 270 kilo ağırlığındaki obezite hastası şahıs, tedavisi için hastaneye götürülmek üzere 8 kişilik itfaiye ekibi tarafından battaniyeye sarılarak ambulansa taşındı.
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