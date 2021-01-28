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28.01.2021 - 17:54 | | DHA

Aydın’da korku dolu dakikalar! Bir anda çöktü

Aydın’da üç gündür devam eden sağanak yağmur nedeniyle Tabakhane Deresi'ni çevreleyen istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Enkazı dereye dökülürken şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Aydın’da korku dolu dakikalar! Bir anda çöktü

Efeler ilçesinde 26 Ocak Salı gününden bu yana aralıklarla etkili olan sağanak yağmur Ramazanpaşa Mahallesi içerisinden geçen Tabakhane Deresi'ndeki suların yükselmesine neden oldu. Pınarbaşı mevkiinde dereyle sokağı birbirinden ayıran istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın enkazı dereye döküldü.

Yıkılan istinat duvarı nedeniyle şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

 

 

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