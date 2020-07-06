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06.07.2020 - 12:27 | | İHA

Aydın'da site yöneticilerinin kanlı kavgası!

Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan sitenin yöneticileri arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklandı.

Aydın'da site yöneticilerinin kanlı kavgası!

Olay Yedieylül Mahallesi’ndeki bir sitede saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1008 sokak üzerinde bulunan bir sitenin yöneticileri arasında, hesapların incelenmesi esnasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.İ, M.Y.A.’yı bıçakladı. Site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Karın boşluğundan bıçaklanan M.Y.A ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kavga esnasında M.Y.A’yı bıçaklayarak yaralayan R.İ ise polis tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi devam eden M.Y.A’nın, emekli polis memuru olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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