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01.07.2020 - 18:36 | | AA

Aydın'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Sadettin Evren'in kullandığı 20 NB 625 plakalı otomobil, Aydın-İzmir Otoyolu Dağyeni Köprüsü mevkisinde, Mehmet Özkaya'nın kullandığı 09 ACH 396 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, diğer otomobilin sürücüsü Evren ile beraberindeki Seyfettin Fidan yaralandı.

Aydında trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı



112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaybolan 2 yaşındaki Melek aranıyorVan'ın Erciş'te, evin önünde geçen çayda kaybolduğu öne sürülen 2 yaşındaki çocuğu dalgıç polisler ve AFAD ekipleri arıyor.
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