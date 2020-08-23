MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı
ABONE OL
23.08.2020 - 11:04 | | AA

Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı

Aydın'ın Çine ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı

Abdullah Kaya yönetimindeki 09 C 1081 plakalı traktör, Aydın'dan Muğla yönüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille Kuruköy Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Abdullah Kaya, ambulansla Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

İzmir'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Giresun'da sel felaketi! Ölü sayısı 4'e yükseldi

Sıradaki Haber