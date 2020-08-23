Aydın'da traktör ile otomobil çarpıştı

Abdullah Kaya yönetimindeki 09 C 1081 plakalı traktör, Aydın'dan Muğla yönüne gitmekte olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobille Kuruköy Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Abdullah Kaya, ambulansla Aydın Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.