Aydın'da üç kuzen hırsızlık yaparken yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir depodan hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelileri deponun yakınındaki bir oto galeriden hırsızlık yaparlarken suçüstü yakaladı. Biri kadın üç şüphelinin kuzen olduğu öğrenildi.
Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kayıtları bulunan S E. (20), G. E. (29) ve A. E. (15) hakkında adli işlem başlatıldı.
ABD polisinden orantısız güç!Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, sular durulmuyor. Bu kez korkunç haber Wisconsin eyaletinden geldi. Polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...