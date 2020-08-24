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24.08.2020 - 10:54 | | İHA

Aydın'da üç kuzen hırsızlık yaparken yakalandı!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir depodan hırsızlık yapan üç kuzen suçüstü yakalandı.

Aydın'da üç kuzen hırsızlık yaparken yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir depodan hırsızlık yapıldığı bilgisini alan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri harekete geçti. Ekipler şüphelileri deponun yakınındaki bir oto galeriden hırsızlık yaparlarken suçüstü yakaladı. Biri kadın üç şüphelinin kuzen olduğu öğrenildi.

Polis tarafından yakalanan, birçok suçtan kayıtları bulunan S E. (20), G. E. (29) ve A. E. (15) hakkında adli işlem başlatıldı.

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