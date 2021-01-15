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15.01.2021 - 16:02 | | DHA

Aydın'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Aydın'da yılın ilk karı yüksek kesimlere yağdı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallere ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarına başladı.

Aydın'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Bu yıl geciken yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesi ortaya çıkarken, beklenen kar yağışı bu sabah geldi. Aydın'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Köşk, Kuyucak ve Buharkent başta olmak üzere Aydın'ın birçok ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışıyla birlikte, kırsal mahallere ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollarda karla mücadele ekipleriyle çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu kırsal mahalle yollarında don olaylarına karşı tuzlama çalışmaları yapılırken, ekipler kar yağışı sebebiyle kapanan yolları açmak için de seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışmalarını, özellikle kar yağışının yoğun olarak görüldüğü Köşk, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yoğunlaştırdı.

'EKİPLERİMİZ 24 SAAT ÇALIŞIYOR'

Sürücüleri gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları konusunda uyaran Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Meteorolojik veriler ışığında ekipler, 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Ayrıca kış mevsimi boyunca olumsuzluklara karşı hazırda bekleyecekler. Vatandaşlarımız olumsuz durumlarda Hızlı Çözüm Merkezi olan 444 40 09 numaralı hattı arayabilecekler" dedi.

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