Ayetli, dualı cuma mesajları! 2020 Cuma mesajları için kısa, uzun, resimli cuma mesajları

Mübarek cuma gününde binlerce müslüman camilere akın edecek. Kılınacak olan namaz öncesinde sevdiklerinden, ailelerinden uzakta olan binlerce kişi bu özel günde en güzekl cuma mesajlarını yakınlarına göndererek onların hayır duasını almaya ve yüzlerinde tebessüm olmaya çalışmak, aile büyüklerinin hayır dularını alabilmek için cuma mesajları için en güzel seçenekleri araştırmaya devam ediyor. 2020 yılına özel en yeni en güzel cuma mesajı seçenekleri ile sizde sevdiklerinizin ve ailenizin yüzünde tebessüm oluşturabilirsiniz. İşte 10 Temmuz cuma gününe özel en yeni en güzel cuma mesajı seçenekleri...

2020 CUMA MESAJLARI İÇİN EN GÜZEL SEÇENEKLER...

Allah'ım! Sen seni anlatan dilleri. Seni anlatan halleri. Uğrunda geçen günleri. Sevginle dolup taşan aydınlık kalpleri ihsan eyle. İlahi iman verdin, daim eyle. İhsan verdin; kaim eyle. Hayırlı cumalar.

Kurumuş kütüğe bile nice çiçekler bahşeden Yüce Rabbim! Kuruyan yüreklerimizi de Rahmet yağmurlarınla yeşert. Cumanız mübarek olsun.

Kimse, kimsenin omzundaki yükünü ve yüreğindeki acısını bilemez. O halde doğrul! Bu Cuma serinliğinde, vur kalbini şükre. De ki; Bağışla, affeyle, merhamet eyle, tövbe ettim kabul eyle! Hayırlı cumalar.

Allahım, Hazreti Muhammed ve Âline her vakit, her an ve her durumda, diğer tüm rahmet ettiğin kullarınki kadar, hatta Senden başkasının bilemeyeceği sayıda kat kat salat eyIe! Hiç şüphesiz Sen dilediğini yapansın. Cuma'mız mübarek olsun.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun…

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

ALLAH'IM...Sen seni anlatan dilleri...Seni anlatan halleri...Ugrunda gecen günleri...Sevginle dolup tasan aydinlik kalpleri...; ihsan eyle...ilahi iman verdin; daim eyle...ihsan verdin ; kaim eyle... Bu mesaji okuyan kulunu 'Cennetinle, cemalinle müserref eyle' (Amin)Af dilemekten çekinmeyin, Hiç bir günah ALLAH'ın Rahmetinden büyük değildir. Hayırlı Cumalar.

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Ey iman Edenler Allah’ı çokça zikredin. (Ahzab – 41) Hayırlı Cumalar!

De ki: Rabbim! Bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın! ( Müminum, 118) dualarda buluşmak dileğiyle, cumanız mübarek olsun.

Gündüz her iki tarafında ve gecenin saçaklarında namaz kıl! Muhakkak ki, iyilik kötülükleri giderir. Bu ise düşünebilenlere bir öğüttür. ( Hud Suresi ayet 114) Cumanız mübarek olsun.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyurdular ki; ”Hatırlayan güzelse, Hatırlanan da güzeldir. Gül bahçesine giren ya gül olur ya da gül kokar.” Yaratanın affına, Resul’ün şefaatine, Cennetin en güzel köşesine mazhar olabilmeniz dileğiyle, Cumanız mübarek olsun.

Selam ve dua ile!Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen”sin.” (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam (a.s.m) ile. Hayırlı Cumalar Dua ile.

Bazı kimseler cuma namazlarını terketmekten ya vazgeçerler veya Allah Teâlâ onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar. (Müslim, Cuma 40)Her kim cuma günü abdest alırsa ne iyi eder; hele boy abdesti alırsa, o daha iyidir. (Ebû Dâvûd, Tahâret 128; Tirmizî, Cuma )Biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. (Buhârî, Cuma 2, 5, 12; Müslim, Cuma 1, 2, 4)

Her bâliğ olan kimseye cuma günü boy abdesti almak gereklidir. ”(Buhârî, Ezan 161, Cuma 2, 3, 12; Müslim, Cuma 5, 7)Cuma namazından sonra kişi oturduğu yerden kalkmadan yüz kere “Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan beni affetmesini isterim” der ise diyen kişinin yüz bin günahı, anne ve babasının yirmi dört bin günahını Allah(c.c) affeder.

Cuma namazından sonra “Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke” duasını okuyan kişiyi Allahü teala başkasına muhtaç etmez ve hiç beklemediği yerden rızkını verir.Cuma günü “Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake” duasını okuyan bir kişiye Allah rızkını verir.

Cuma günü temizlenip namaza giden, az ya da çok sadaka veren bir kişi namazdan sonra “Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî” duasını okursa Allah duasını ve dileklerini kabul eder.