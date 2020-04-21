MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayı 50 koyunu telef etmişti! 150 bin TL'lik zarar
ABONE OL
21.04.2020 - 12:34 | | İHA

Ayı 50 koyunu telef etmişti! 150 bin TL'lik zarar

Hakkari’de ahırın tavanını delerek içeri giren ayının telef ettiği 50 koyun, iş makinesinin açtığı çukura gömüldü.

Ayı 50 koyunu telef etmişti! 150 bin TL'lik zarar

Hakkari kent merkezine 45 kilometre mesafede bulunan Kaymaklı köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Adil Alpsar’a ait ahırın toprak damını kazarak içeri giren ayının telef ettiği 50 koyun, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makinesinin açtığı dev çukura kireçlenerek gömüldü.

Ayı 50 koyunu telef etmişti 150 bin TLlik zarar

Köyde geçimini hayvancılıkla sağladığını ifade eden Adil Alpsar, ahırına dadanan ayının kendisine 150 bin TL maddi zarar verdiğini söyledi. Alpsar, “Köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Koca kış aylarında bin bir emekle beslediğim koyunlarıma yine ot vermek için ahıra geldim. Fakat koyunlarımın telef olduğunu gördüm. Ayı toprak damı delip içeri girmişti.

Ayının ayak izlerini gördük. Bölgede ayılar uzun yıllardır böyle bir şey yapmamıştı. Kış uykusundan uyandıkları için belli ki acıkmışlar. Ayının ahırıma girmesi sonucu yaklaşık 50 koyunum telef oldu. Bu koyunlara ait 40'a yakın kuzu da annesiz kaldı. Ayı bana 150 bin TL maddi zarar verdi. Annesiz kalan kuzular için süt ve mama desteği verilmese kuzuları da kaybedebilirim. Yetkililerden zararımın karşılanmasını ve kuzularım için de mama desteği istiyorum” diye konuştu.

 

 

Hayvanlar tarlaya girdi 2 mahalle kavga etti!Erzurum’un Aşkale ilçesinin kırsal Tosunlu ve Çatören mahallelerinden 2 grup arasında tarlaya giren hayvanlar nedeniyle kavga çıktı. Kavgada, 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS ne zaman?

KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? KPSS ne zaman?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgeler 'riskli alan' ilan edildi

Sıradaki Haber