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13.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya oldu

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekilliğine, üye Kadir Özkaya seçildi.

AYM Başkanvekili Kadir Özkaya oldu

AYM Genel Kurulunca, Recep Kömürcü’nün yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalacak AYM Başkanvekilliği için seçim yapıldı. Seçimde üye Özkaya AYM Başkanvekilliği’ne getirildi. Özkaya, Kömürcü’nün emekli olacağı 3 Nisan’da göreve başlayacak. daÖzkaya, Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014’te AYM üyeliğine getirilmişti. 1963’te Tarsus’ta doğan Özkaya, Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde memurluk, Tarım Kredi Kooperatiflerinde kontrolörlük görevlerinde bulunan Özkaya idari yargı hakimlik stajının ardından 1993’te Danıştay tetkik hakimliğine atandı. Ardından Anayasa Mahkemesi raportörlüğü görevine atanan Özkaya, bu görevi yürütmekteyken 2011’de Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından Danıştay üyeliğine seçildi. Cumhurbaşkanı tarafından 18 Aralık 2014’te Anayasa Mahkemesi üyeliğine getirildi.

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