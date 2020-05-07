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07.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AYM ilk incelemeyi tamamladı: İnfaz iptal istemi esastan görüşülecek

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP’nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı. İptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan karara bağlanacak.

AYM ilk incelemeyi tamamladı: İnfaz iptal istemi esastan görüşülecek

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti. CHP, kanunun tümünün yanı sıra bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52. maddesiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un değiştirilen geçici 6. maddesinin şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Eksiklik yok

AYM Genel Kurulu, dünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı. Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen AYM, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

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