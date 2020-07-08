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08.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AYM: Kapalı görüşü kaydetmek hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu olarak Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan Eşref Köse’nin, cezaevinde ailesiyle yaptığı kapalı görüşmelerin dinlenip kayda alınmasına ilişkin bireysel başvurusunu karara bağladı.

AYM: Kapalı görüşü kaydetmek hak ihlali

Yüksek Mahkeme, Köse’nin özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vererek, başvurucuya 6 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti. AYM’nin karara ilişkin gerekçesi Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Başvurucunun, “ailesiyle yaptığı görüşmelerin dinlenip kaydedildiğini, uygulamanın bir tecrit oluşturduğunu, psikolojik durumunun bozulduğunu ve görüşmelerde rahat konuşamadığını” belirterek haberleşme hürriyetinin, özel hayata ve aile hayatına saygı ile adil yargılanma haklarının ihlal edildiğini iddiasını inceleyen AYM, kararının gerekçesinde, Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşüne de yer verdi.

 

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