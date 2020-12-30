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30.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

AYM’den Kavala için ‘ihlal yok’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesi ve beraatine karar verildikten sonra başka suçtan tutuklanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın bireysel başvurusunda, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine hükmetti. Kararın yedi üyeye karşı sekiz üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

AYM’den Kavala için ‘ihlal yok’ kararı

 

Kavala, “tutuklamanın hukuki olmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddiasıyla AYM’ye başvurmuştu. AYM Birinci Bölümü, 15 Aralık’taki gündem toplantısında, başvurunun Genel Kurul’a sevkine karar vermişti.

AYM Genel Kurulu, Kavala’nın bireysel başvurusunu dünkü gündem toplantısında ele aldı. Genel Kurul, Kavala’nın Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edilmediğine karar verdi. Kararın yedi üyeye karşı sekiz üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

İkinci kez ret

Kavala’nın avukatlarının, “tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması ve tutukluluk incelemelerinin hakim/mahkeme önüne çıkarılmaksızın yapılması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği” iddialarıyla ilgili daha önce yaptığı bireysel başvuru da AYM Genel Kurulu’nca 22 Mayıs 2019’da reddedilmişti. Genel Kurul bu kararı 5’e karşı 10 üyenin oy çokluğuyla almıştı.

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