MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı
ABONE OL
15.11.2020 - 01:29 | | AA

Aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı

Adana'da bir genç aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır ağır yaraladı.

Aynı evde kaldığı aile dostunu bıçakla ağır yaraladı

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde M.D. (26), aynı evde kaldığı aile dostu Y.S'yi (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D, 15 bıçak darbesiyle Y.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı.

Y.S'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, saldırgan genç polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bostanlı'da deniz yeşile büründüİzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı sahilinde deniz yüzeyini halk arasında 'deniz marulu' olarak adlandırılan yeşil su bitkisi kapladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TEM Otoyolu'nda minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

TEM Otoyolu'nda minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Öğrenim kredi borcu olan 5 milyon kişiye müjde!

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Avrupa'nın en büyük çevre projesi

Adana'da helikopter destekli güven ve huzur uygulaması

Adana'da helikopter destekli güven ve huzur uygulaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet