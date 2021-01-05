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05.01.2021 - 10:09 | | İHA

Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü!

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yeni yerleştiği evine gelen ayrıldığı eşi tarafından çocuklarının gözü önüne bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü!

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Uzunçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce ayrıldıkları öğrenilen Sevda Kösecik (33) ile İsa Kösecik isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Çift 3 çocuğunun önünde tartışmaya başlayan çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Olay sırasında İsa Kösecik, eline aldığı bıçakla Sevda Kösecik’i bıçakladı. Sevda Kösecik kanlar içinde kalırken, İsa Kösecik olay yerinden kaçtı.

Ayrıldığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

ANNELERİNİN BIÇAKLANDIĞINI YAKINLARINA HABER VERDİLER

Annelerinin bıçaklanmasına tanık olan çocukların, aradığı yakınlarının ihbarı sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sevda Kösecik, özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kösecik kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis ekipleri İsa Kösecik’i yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

"Benden herkes korkuyor, yanımdan kalkıp gidiyorlar"Mersinli Emine Bozkurt’un yaptığı işi duyanlar korkup kaçıyor. 25 yıldır gassal olarak görev yapan Bozkurt, bu mesleği yaparak aldığı hayır dualardan çok büyük mutluluk duyduğunu, işini sevdiğini, ancak yakınlarının bile kendisinden korktuklarını belirterek, “Benden herkes korkuyor. ‘Nasıl yapabiliyorsun?’ diye soruyorlar. Bazıları yanımdan kalkıp gidiyor” dedi.
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