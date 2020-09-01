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01.09.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Ayrılmak istedi diye öldürüldü

İstanbul Şirinevler’de Sevim Sökmensuer (37), ayrılmak istediği erkek arkadaşı Orhan A. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Suç aletiyle intihara kalkışan Orhan A., tedavi altına alındı.

Ayrılmak istedi diye öldürüldü
FERİT ZENGİN İstanbul

 

Olay cumartesi günü Şirinevler’de meydana geldi. Sevim Sökmensuer, bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşı Orhan A.’dan ayrılmak istedi. Ancak ayrılmak istemeyen Orhan A., Sevim Sökmensuer ile geçen hafta tartıştı. Sökmensuer’in cumartesi akşamı Orhan A.’nın evinde tekrar ayrılmak istediğini söylemesi üzerine ikili arasında yine tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Orhan A. eline geçirdiği bıçakla Sevim Sökmensuer’e saldırdı. Orhan A.’nın peş peşe bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Orhan A., daha sonra aynı bıçakla intihara kalkıştı. Ağır yaralanan Orhan A.’nın kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Türkiye genelinde FETÖ operasyonuFetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde operasyon başlatıldı.
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