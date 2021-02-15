AyrÄ±lmak isteyen sevgilisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

OlayÂ akÅŸam saatlerinde,Â GÃ¶lcÃ¼kÂ ÅžirinkÃ¶yÂ Mahallesi Yunus Emre Caddesi Ã¼zerindeki bir sitede meydana geldi. YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r erkek arkadaÅŸÄ± Halim E. ile birlikte yaÅŸayan Hacer Ã‡etin, ayrÄ±lmak istedi. Bunun Ã¼zerineÂ Halim E. ve Hacer Ã‡etinÂ arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Halim E., eÅŸyalarÄ±nÄ± toplamaya baÅŸlayan Hacer Ã‡etine, tabanca ile 4 el ateÅŸ etti. GenÃ§ kadÄ±n kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, Halim E. ise kaÃ§arak site iÃ§erisindeki baÅŸka bir daireye saklandÄ±.Â

Silah seslerini duyan komÅŸularÄ±nÂ ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis veÂ 112 AcilÂ SaÄŸlÄ±k ekipleri geldi.Â SaÄŸlÄ±k ekibi, baÅŸÄ±ndan ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden vurulduÄŸu belirlenen Hacer Ã‡etin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Bu sÄ±rada polis ekipleri, Halim E.'ninÂ saklandÄ±ÄŸÄ± yeri tespit ederek,Â gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polisin evdeki olay yeri inceleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hacer Ã‡etin'in cenazesi morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â