MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri AyrÄ±lmak isteyen sevgilisini öldürdü
ABONE OL
15.02.2021 - 22:04 | | DHA

AyrÄ±lmak isteyen sevgilisini öldürdü

Kocaeli'ninÂ GÃ¶lcÃ¼k ilÃ§esinde HacerÂ Ã‡etinÂ (36), 4 yÄ±ldÄ±r aynÄ± evi paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve ayrÄ±lmak istediÄŸini belirtiÄŸi HalimÂ E.Â (53)Â tarafÄ±ndan tabanca ile vurularak yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

OlayÂ akÅŸam saatlerinde,Â GÃ¶lcÃ¼kÂ ÅžirinkÃ¶yÂ Mahallesi Yunus Emre Caddesi Ã¼zerindeki bir sitede meydana geldi. YaklaÅŸÄ±k 4 yÄ±ldÄ±r erkek arkadaÅŸÄ± Halim E. ile birlikte yaÅŸayan Hacer Ã‡etin, ayrÄ±lmak istedi. Bunun Ã¼zerineÂ Halim E. ve Hacer Ã‡etinÂ arasÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine Halim E., eÅŸyalarÄ±nÄ± toplamaya baÅŸlayan Hacer Ã‡etine, tabanca ile 4 el ateÅŸ etti. GenÃ§ kadÄ±n kanlar iÃ§erisinde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken, Halim E. ise kaÃ§arak site iÃ§erisindeki baÅŸka bir daireye saklandÄ±.Â 

AyrÄ±lmak isteyen sevgilisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Silah seslerini duyan komÅŸularÄ±nÂ ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis veÂ 112 AcilÂ SaÄŸlÄ±k ekipleri geldi.Â SaÄŸlÄ±k ekibi, baÅŸÄ±ndan ve vÃ¼cudunun Ã§eÅŸitli yerlerinden vurulduÄŸu belirlenen Hacer Ã‡etin'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Bu sÄ±rada polis ekipleri, Halim E.'ninÂ saklandÄ±ÄŸÄ± yeri tespit ederek,Â gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Polisin evdeki olay yeri inceleme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Hacer Ã‡etin'in cenazesi morga kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Kocaeli'de sevgili dehÅŸetiKocaeli'nin Gölcük ilçesinde birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen kiÅŸi tarafÄ±ndan tabancayla vurulan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

MSB'den açÄ±klama: ABDâ€™nin Ankara Büyükelçisi ile görüÅŸme yapÄ±ldÄ±

MSB'den aÃ§Ä±klama: ABDâ€™nin Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±

KÄ±sa çalÄ±ÅŸma ve nakdi ücret desteÄŸi...

KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma ve nakdi Ã¼cret desteÄŸi...

Antikor baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n tek garantisi mi?

Antikor baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n tek garantisi mi?

Yine aynÄ± dehÅŸet! Sokak ortasÄ±nda kan donduran an

Yine aynÄ± dehÅŸet! Sokak ortasÄ±nda kan donduran an

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet