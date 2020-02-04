04.02.2020 - 07:00 | | PAŞA ALYURT Ankara
‘Ayşe’yi Fentanil ilacı öldürdü’
Ankara’da anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın (25), 29 Temmuz’da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür Tarhan’ın (46) evinde ölü bulunmasına ilişkin görülen davanın üçüncü duruşması öncesinde Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu’nca düzenlenen rapor dava dosyasına girdi.
Raporda, Karaman’ın vücudunda bulunan Propofol ve Fentanil ilaçlarının uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi. Genç kızın kanında bulunan Fentanil ilacının da öldürücü düzeyde olduğu kaydedildi. Karaman ailesinin avukatı Tolga Beyendi, “Fentanil isimli ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani Ayşe’nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır” dedi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.