‘Ayşe’yi Fentanil ilacı öldürdü’

Raporda, Karaman’ın vücudunda bulunan Propofol ve Fentanil ilaçlarının uyuşturucu veya uyarıcı madde kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi. Genç kızın kanında bulunan Fentanil ilacının da öldürücü düzeyde olduğu kaydedildi. Karaman ailesinin avukatı Tolga Beyendi, “Fentanil isimli ilacın kandaki miktarının ölümcül düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Yani Ayşe’nin ölümüne sebep olan ilaç bu ilaçtır” dedi.



