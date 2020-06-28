AYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak 2020? YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

AYT soru ve cevapları ile ilgili ayrıntılar bugün sınavın tamamlanmasından sonra adayların araştıracağı konular arasında bulunuyor. YKS maratonu bugün AYT ve YDT oturumlarının gerçekleşmesi ile tamamlanacak. AYT oturumu bugün 10.15'te başlayacak. Peki 2020 AYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 AYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AYT oturumu bugün yani 28 Haziran 2020 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. AYT sınavı 180 dakika sürecek. Sınav sonrasında ise adaylar soru ve cevaplar ile ilgili detayları araştıracak. AYT soru ve cevaplarının yayınlanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.