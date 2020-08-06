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06.08.2020 - 09:13 | | DHA

Ayvacık'ta lastik bottaki 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 37 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ayvacık'ta lastik bottaki 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 37 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.

 

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