Ayvacık'ta lastik bottaki 37 kaçak göçmen kurtarıldı

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bir grup kaçak göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 37 göçmeni kurtardı. Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına bırakılan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.
Korkunç patlamayı böyle anlattı! "Deprem oluyor sandık..."Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta önceki gün yaşanan büyük patlamanın ardından bu sabah İstanbul'a gelen Lübnanlılar, yaşadıkları korkunç anları anlattılar. Felakete yol açan patlamayı depreme benzeten Lübnanlılar, halen yaşadıkları şokun etkisinde olduklarını belirttiler.