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18.08.2020 - 09:00 | | AA

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 42 sığınmacı kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 42 sığınmacı kurtarıldı

Altınova Mahallesi sahilinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup sığınmacı, lastik botla Ege Denizi'ne açıldı.

38'i Somali, 2'si Kenya, 2'si Suriye uyruklu 42 sığınmacı, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca botlarla Türk kara sularına itildi.

Bu kişilerin Güneş Adası açıklarında olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sığınmacıları karaya çıkardı. 

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı yerleşkesine getirilen sığınmacılara yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

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