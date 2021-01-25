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25.01.2021 - 13:51 | | AA

Ayvalık'ta şiddetli rüzgar! Tekneler battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı. Yollarda su birikintileri oluştu, bazı balıkçı tekneleri battı

Ayvalık'ta şiddetli rüzgar! Tekneler battı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. 

Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Cunda Adası güzergahındaki Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken su nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Yağış ve lodos, Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazılarının parçalanmasına ve batmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Ayvalık Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögarları açma ve suları tahliye çalışması başlattı.

Ayvalıkta şiddetli rüzgar Tekneler battı

 

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