Ayvalık’ta zafer: İhale iptal edildi

Cunda’daki Pınarboğazı ile Dalyan kıyılarının 20 yıllığına kiralanması için yapılacak ihalenin iptal edildiği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ihale kapsamında Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Pınarboğazı (Ortunç yanı) ile Dalyan (Ada Kamping yanı) kıyılarında kafeterya, restoran, mescit gibi yapılar inşa edilmesi planlanıyordu. Ayvalık halkının tepkisiyle Milliyet’in defalarca gündeme getirdiği ihale sürecindeki son durum hakkında bilgi veren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, gelinen noktayı şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanı’ndan talimat

“Ayvalık halkının ihaleye olan hassasiyeti benim de omuzlarıma bir sorumluluk bilinci yükledi. Konuyu TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu’na ilettim. Kendisi beni telefon ile aradılar, fikrimi sordular. Halkın ihalenin iptalini istediğini benim fikrimin de bu doğrultuda olduğunu arz ettim. TOBB Başkanımız Hisarcıklıoğlu, konuyu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a iletmiş. Cumhurbaşkanımız da, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye konuyla ilgilenmesi talimatını vermiş. Bakanımız konuyu Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’ya aktardı. Pazartesi günü Akif beyle görüşme fırsatımız oldu. Bu görüşmede Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez de bulundu. Ayvalık Ticaret Odası olarak, çok kararlı bir şekilde ihalenin neden iptal edilmesi gerektiğini, gerekçeleriyle izah ettik. Akif ve İsmail Bey, olumlu karşıladılar. Müjdeli haber dün bakanlık yetkilileri tarafından bana ulaştırıldı ve ihalenin iptal edildiği müjdesi verildi.”

Ayvalık kıyılarının öncelikle ilçe halkı ve kamu yararı gözetilecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirten ATO Başkanı Mustafa Büyükçıvgın; “Halkın ücretsiz yararlandığı kıyı bandında yapılması planlanan ihalenin art niyetli olmadığını düşünüyoruz. Ancak sonrasında suistimaller yaşanıyor. Doğal alanlarda yapılaşma başlıyor.

Tabiat varlıkları ve kıyılar halkın ücretsiz kullandığı yerler. Ayvalık halkı ihale karşı hep birlikte hangi görüşten olursa olsun karşı çıktı ve kıyıların kiralanmasını kesinlikle istemedi. Ayvalıklılar bu ihaleyi ve günübirlik tesisleri istemiyor. Sağ olsunlar, devlet büyüklerimiz de vatandaşın sesine kulak verdiler” ifadelerini kullandı.

Kafeterya ve restoran yapımı planlanıyordu

Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından yapılacağı duyurulan ihale kapsamında Ayvalık Adaları Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Pınarboğazı ile Dalyan kıyılarında kafeterya, restoran, mescit gibi yapılar inşa edilmesi planlanıyordu. Pınarboğazı Günübirlik Kullanım Alanına için 43 bin 743 lira, Dalyan Günübirlik Kullanım Alanı için de 43 bin 502 liralık muhammen bedeli belirlenmişti.

Sınırlar 1995 yılında kayıt altına alındı

Ayvalık Tabiat Parkı sınırları, Bakanlar Kurulu’nun 21 Nisan 1995 tarihli kararı ile belirlenerek kayıt altına alını. Tabiat parkının 1179 hektarlık kısmı hazine arazisi, 1930 hektarlık bölümü orman, 872 hektarlık alan özel mülk, 13 bin 969 hektar da deniz olmak üzere toplam 17 bin 950 hektarı kapsıyor. Tabiat alanının deniz kısmında 671 denizel tür belirlenirken, park alanında Cunda Adası da bulunuyor.