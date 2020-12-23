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23.12.2020 - 09:10 |

Az önce deprem mi oldu? 23 Aralık Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Türkiye'nin birçok ilinde zaman zaman depremler meydana gelebiliyor. Yaşanan depremler can ve mal kayıplarına yol açabildiği gibi korku ve paniğe de neden olabiliyor. 2020 yılı içerisinde birçok şiddetli deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler can ve mal kayıplarına da yol açtı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde ve çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. Peki En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

Az önce deprem mi oldu? 23 Aralık Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD son depremleri listelemeye devam ediyor. Türkiye'de zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremler can ve mal kaybınada neden olabiliyor. İşte Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Az önce deprem mi oldu 23 Aralık Türkiyede en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu

SON DERPEMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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