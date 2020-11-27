27.11.2020 - 09:10 |
Az önce deprem mi oldu? 27 Kasım Son depremler sorgula AFAD - Kandilli
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD gerçekleşen son depremleri listelemeye devam ediyor. Peki bugün deprem oldu mu? En son nerede deprem oldu? İşte 27 Kasım son depremler listesi.
Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika gerçekleşen depremleri araştıran vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanan son depremler listesini merak ediyor. Kandilli ve AFAD Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 27 Kasım'da gerçekleşen depremler.
SON DEPREMLER 27 KASIM 2020
27 Kasım 2020 tarihinde yükse şiddette herhangi bir deprem meydana gelmedi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan ölçümlere göre Ege Denizi'nde ufak çaplı çok sayıda deprem oldu.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ