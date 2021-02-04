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04.02.2021 - 07:39 |

Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (Kandilli Rasathanesi)

Türkiye'de meydana gelen depremler Kandilli Raasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde meydana gelen depremlerin yerel saat ile kaçta meydana geldiği, yerin kaç km derinliğinde olduğu, Merkez üssünün neresi olduğu, kaç şiddetinde olduğu gibi birçok veriyi paylaşıyor. Peki Az önce deprem mi oldu? 4 Şubat Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (Kandilli Rasathanesi)

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırtma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açabildiği gibi maddi hasarların veya korku paniğin yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan depremlerin kaç şiddetinde meydana geldiği yerin kaç km derinliğinde gerçekleştiği ve hangi enlem ve boylamda meydana geldiği gibi birçok veri vatandaşlar ile paylaşılıyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

4 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Az önce deprem mi oldu En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu (Kandilli Rasathanesi)

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
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