Az önce deprem mi oldu? En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? (Kandilli Rasathanesi)

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu sorusu araştırtma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler yaşanmaya devam ediyor. Meydana gelen depremler can ve mal kaybına yol açabildiği gibi maddi hasarların veya korku paniğin yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan depremlerin kaç şiddetinde meydana geldiği yerin kaç km derinliğinde gerçekleştiği ve hangi enlem ve boylamda meydana geldiği gibi birçok veri vatandaşlar ile paylaşılıyor. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

4 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

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