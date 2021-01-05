05.01.2021 - 09:09 |
Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi? AFAD 5 Ocak son depremler listesi...
Türkiye'de meydana gelen son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinden yer alan ülkemizde zaman zaman meydana gelen depremler can ve mal kayıplarına neden olabiliyor. 2020 yılında İzmir'de meydana 6.8 büyüklüğündeki deprem ve Elazığ'da meydana gelen deprem canlarımızın yitirmemize neden olmuştu. Peki Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu?
En son nerede kaç şiddetinde deprem oldu sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Ülkemizin birçok bölgesinde gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana gelebiliyor. Meydana gelen depremler can ve mal kaybına neden olabildiği gibi zaman zaman ise sadece korku ve paniğin yaşanmasına neden oluyor. Yaşanan depremlerin ardından depremin şiddeti, merkez üssü gibi birçok veri vatandaşlar tarafından araştırma konusu olurken meydana gelen depremlerin özelliklerine ilişkin veriler AFAD ve Kandilli, Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...
5 OCAK AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ