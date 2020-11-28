28.11.2020 - 09:27 |
Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Son depremler sorgula
En son nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberlerini duyurmaya devam ediyor. Dün Malatya'da meydana gelen deprem vatandaşları korkuturken son dakika bilgisine göre bugün Erzurum'da bir deprem meydana geldi. İşte 28 Kasım son depremler listesi.
Son depremler listesi. Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 28 Kasım son dakika deprem haberleri.
SON DAKİKA DEPREM
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Erzurum'da saat 08.47'de merkez üssü Pasinler olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 kilometre olarak açıklanırken, derinliği 17 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Sinema sektörünü bıraktı! Annesiyle bu işe girdi...İstanbul'da, sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı yapan Derya Tunçay (28), manavda görüp tattığı ejder meyvesini üretmek için memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesinde annesiyle birlikte 1,5 dönümlük sera kurdu. 7 ay önce, 7 bin fidan dikerek üretime başlayan Tunçay yaptığı işi çok sevdiğini söyledi.