Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Son depremler sorgula

Son depremler listesi. Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorguluyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 28 Kasım son dakika deprem haberleri.

SON DAKİKA DEPREM

AFAD'ın geçtiği son dakika bilgilerine göre; Erzurum'da saat 08.47'de merkez üssü Pasinler olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 kilometre olarak açıklanırken, derinliği 17 kilometre olarak kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

AFAD SON DEPREMLER