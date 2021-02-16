Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 16 Şubat Kandilli Rasathanesi, AFAD son depremler listesi...

Türkiye'de meydana gelen son depremlere ilişkin veriler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Yaşanan depremler zaman zaman şiddetli depremler olabiliyor. Yaşanan şiddetli depremlerin ardından depremin nerede meydana geldiği, kaç şiddetinde yaşandığı, merkez üssü gibi birçok veri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. İşte son depremler listesi...

16 ŞUBAT AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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