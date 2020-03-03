Azez’de destek mitingi

Azezliler, ellerinde Türk bayraklarıyla Azez Kardeşlik Meydanı’nda miting düzenledi. Rejime lanet okuyan Suriyeliler, “Türkiye’nin yanındayız” sloganları attı. Kalabalık, İdlib’deki Türk askerleri için ilahi ve marşlar söyledi.



Öte yandan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Suriye muhalefetinin önemli kanaat önderleri ile Suriye Geçici Hükümeti Temsilcileri’nin de yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı çıkan tek ülkenin Türkiye, tek liderin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. Suriye halkının Türkiye’nin her zaman yanında yer alacağının belirtildiği açıklamada Bahar Kalkanı Harekâtı’na katılan askerler için dua edildi.