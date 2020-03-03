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03.03.2020 - 07:00 | | ÜNAL ÇAM Azez

Azez’de destek mitingi

Suriye’nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı Harekâtı’nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bir destek de Kilis’in karşısındaki Azez kentinden geldi.

Azez’de destek mitingi
ÜNAL ÇAM Azez

Azezliler, ellerinde Türk bayraklarıyla Azez Kardeşlik Meydanı’nda miting düzenledi. Rejime lanet okuyan Suriyeliler, “Türkiye’nin yanındayız” sloganları attı. Kalabalık, İdlib’deki Türk askerleri için ilahi ve marşlar söyledi.

Öte yandan Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi, Suriye muhalefetinin önemli kanaat önderleri ile Suriye Geçici Hükümeti Temsilcileri’nin de yer aldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada Suriye’de yaşanan insanlık dramına karşı çıkan tek ülkenin Türkiye, tek liderin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu ifade edildi. Suriye halkının Türkiye’nin her zaman yanında yer alacağının belirtildiği açıklamada Bahar Kalkanı Harekâtı’na katılan askerler için dua edildi.

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