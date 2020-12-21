B.1.1.7 virüsü nedir? B117 virüsü koronavirüsün mutasyona uğramış hali mi, belirtileri ve özellikleri nelerdir?

B.1.1.7 virüsü nedir sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dünya koronavirüs ile mücadele etmeye çalışırken İngiltere'nin günaydoğusunda B.1.1.7 virüsü tespit edildiği duyuruldu. Koronavirüsün mutasyona uğramış hali olarak bilienen B.1.1.7 virüsünün coravirüsten çok daha hızlı yayıldığı bulaşıcılığının kat ve kat fazla olduğu İngiltere Başbakanı Boris Johnsonn tarafından duyurulmuştu. Dün değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü çok dikkatli olmalıyız açıklamalarında bulundu. B.1.1.7 virüsü İngiltere'nin ardından Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika ile uçuşlar durduruldu.

BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ'DEN AÇIKLAMA

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İngiltere’den bildirilen B.1.1.7 virüsü, 2021’de yeni bir küresel dalgalanmaya neden olabilir. Bu virüste gözlenen N501Y, Spike 69-70 del ve P681H mutasyonlarının, virüsün daha kolay ve hızlı yayılmasına neden olabileceği, hastalığı geçirenlerde ve aşılananlarda oluşan bağışıklıktan kurtulmasını sağlayabileceği öngörülüyor. Hastalığın kliniğini, risk gruplarını ve şiddetini değiştirip değiştiremeyeceğini ise şimdilik bilemiyoruz. Umarım kötü senaryo gerçekleşmez. Ama dikkatli olmamız ve tedbirlere uymakta ihmalkârlık yapmamamız gereken günlerdeyiz” ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu saptanan bir mutasyonunun bulunması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı.