B117 uyarısı

Connecticut Üniversitesi Alerji ve İmmünoloji bölümünde görevli Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüsün Güney Afrika’da görülmeye başlanan 501Y.V2 varyantının endişe verici olduğunu belirterek, “Mutasyonlu virüsün yayılımını durdurmak için tek çare tedbirlerden ödün vermemek. Rehavete kapıldığımızda tökezliyoruz” dedi. Aralık ayı ortasında İngiltere’de tespit edilen ‘Mutant Korona B117’, tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken, mutasyona uğrayan virüsün etkileri ise merak konusu. Kıta Avrupası’ndan sonra ABD başta olmak üzere Japonya’ya kadar yayılım gösterdiği tespit edilen ‘Mutant Korona B117’nin Kovid-19’dan daha bulaşıcı olduğunu belirten Prof. Dr. Unutmaz, “Son 3 günde virüs nedeniyle 50 binden fazla insan öldü, 2.5 milyondan fazla insan enfekte olurken, ABD’de ölümler bir günde 4 bini geçti. İngiltere’de ise adeta her gün vaka ve ölüm rekoru kırılırken, Japonya bile rekor vaka sayıları bildiriliyor. ‘Mutant Korona B117’ çok hızlı bir şekilde yayılıyor” uyarısında bulundu.

Türkiye’de de var

Güney Afrika’da ‘501Y.V2’ ve Nijerya’da ‘P681H’ adı verilen iki yeni mutant korona virüs bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Unutmaz, tespitlerini şöyle sıraladı: “Üstelik ‘501Y.V2’ adlı yeni mutasyon İngiltere’de ortaya çıkandan çok daha bulaştırıcı. Virüs mutasyon geçirdiğinde yüzeyindeki anahtar dediğimiz, hücreye yapışan kısmı değişime uğruyor ve hücre kilidini daha rahat açarak içeri girebiliyor. Mutasyona uğrayan virüs, Kovid-19’a göre yüzde 70 oranında daha bulaşıcı. Bu nedenle pandemi tedbirlerinde en ufak gevşeme olmaması gerektiği gibi, tedbirlerin daha da artırılması gerekiyor. Rehavete kapıldığımızda tökezliyoruz. Mutasyonlu virüsün yayılımını durdurmak için tek çare tedbirlerden ödün vermemek. B117 mutasyonunun Türkiye’de de olmaması ihtimal dışı. Türkiye’deki B117’li oranı İngiltere veya ABD’ye göre çok daha düşüktür. Mutasyonlu virüsün yayılımını anlamak için binlerce örnek üzerinde analizler yapılması gerekiyor. Çin’de çok az Kovid-19 vakası olmasına karşın B117’li vakalar tespit edilmeye başlandı.

Aşı etkili

Mutant korona B117, aşılar açısından endişe edecek bir durum değil. Koronavirüs mutasyon geçirse de antikordan kaçamıyor. BioNTech-Pfizer aşısının mutasyonlu virüsü de etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. ‘Aşılar mutasyona uğrayan virüse karşı etkisiz kalacak’ gibi söylemler doğru değil. Endişe edeceğimiz tek adres Güney Afrika’da görülmeye başlanan 501Y.V2 varyantı. Bu yeni varyantın antikorun etkisini azaltacağına dair veriler yayınlanıyor. Sonuçta Kovid-19 ne kadar hızlı yayılırsa o kadar çok mutasyona uğrasa da, aşılar koruyucu olacak.”

PROF. DR. TURAN’DAN ‘MUTASYON’ AÇIKLAMASI

‘HASTALIĞIN ŞİDDETİNİ ARTIRDIĞINA DAİR KANIT YOK’

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, Kovid-19’da şu ana kadar olan mutasyonların hastalığın şiddetini artırdığına yönelik bir veri olmadığını söyledi. Prof. Dr. Turan, “ Mutasyonların hastalığın şiddetini artırdığına dair bir kanıt şu an elimizde yok” diye konuştu. İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu belirtilen Kovid-19’un yeni türü yayılmaya devam ederken, son olarak Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova da ülkede ilk kez Kovid-19’un mutasyona uğrayan yeni türünün tespit edildiğini açıkladı.

Pandemi ile mücadelenin merkezlerinden Ankara Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım Uzmanı olarak da görev alan Prof. Dr. Turan, mutasyonlarla ilgili en çok merak edilenin hastalığın şiddeti üzerindeki etkisi olduğunu belirterek şunları söyledi:

Virüsün yaşam savaşı

“Şu anda hastalık şiddetine dair olumsuz bir bilgi elimize gelmedi; dünyadan da ülkemizden de. Evet; bazı mutasyonlar gerçekleşti. Mutasyonların sonucunda hastalık şiddetini etkileyen bir durumla ben yoğun bakımlarımızda karşılaşmadım. Kişisel olarak şunu söyleyebilirim ki virüs yaşamını devam ettirmeye çalışıyor aslında. Her türlü önlemi artırdığımızda başka bir yol deniyor. O nedenle mutasyona uğruyor. Bu tam da bir savaş gibi aslında.” -KAAN ULU Ankara DHA