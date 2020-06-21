Baba için mesajlar! Babalar günü için mesajlar... Babalar Günü içih hediyeler

Baba için ne hediye alınır diye kara kara düşünüyor musunuz? Babalar Günü ne zaman diye düşünürken 'Babalar Günü'nün gelip çattığını mı fark ettiniz! Panik yapmayın. Çünkü baba için alınabilecek hediyeleri sizin için derledik.



ERKEKLERİN VAZGEÇİLMEZİ SAATLER



Kulağa biraz klasik bir hediye gibi gelse de saat her sene olduğu gibi bu sene de en anlamlı ve kullanışlı hediyeler arasında yer alıyor. Bütçenize ve babanızın zevkine göre bir saat bulmak da size kalmış.













BABALAR İÇİN KRAVAT!



Neden olmasın! Kravatın fazlası göz çıkarmaz. Babalara sürpriz olarak alınacak şık bir kravatın yüzde güzel bir gülümseme bırakacağına şüphe yok.









DAHA ÖZEL BİR HEDİYE İÇİN

Eğer daha anlamlı ya da daha kişiye özel bir hediye düşünüyorsanız, üzerine isim yazdırma seçenekleri sunan fincanlara göz atabilirsiniz. Böylelikle babanız kahvesinden her yudum aldığında yeniden sizi anımsayacaktır.

















BABALAR GÜNÜ İÇİN EN GÜZEL MESAJLAR

Babama en güzel hediye benim diyorsanız, benim babam hediye sevmez ona bir güzel söz de yeter diyorsanız, bence en güzel

söz zaten sizde mevcuttur. Belki biraz zaman konsantre olarak kendi babalar günü mesajınızı oluşturabilirsiniz. Biz size ipucu vermesi için birkaç örnek babalar günü mesajı derledik:







Bir baba yüz öğretmene bedeldir.

Bazı süper kahramanların pelerini yoktur.

Dünyaya yeniden gelsem, yine senin evladın olmak isterim BABA.

Baba çınar ağacı gibidir. Meyvesi olmasa bile onun gölgesi yeter.

Sen bizim sarsılmaz dayanağımız, sen bizim merhamet yürekli canım babamızsın.

Anne gezindiğin bağ, baba yaslandığın dağdır. Ömrünün en güzel çağı annen ve babanla olandır.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum babam.

Babaya güzel sözler olarak ne yazsam az gelir, ona en büyük sözü; seni seviyorum babacığım diyorum.







