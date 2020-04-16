MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Baba ile oğlu aynı kazada can verdi!
ABONE OL
16.04.2020 - 15:36 | | AA

Baba ile oğlu aynı kazada can verdi!

Adana'da kamyonla çarpışan kamyonetteki baba ve oğlu yaşamını yitirdi.

Baba ile oğlu aynı kazada can verdi!

Alınan bilgiye göre, Mustafa Esen yönetimindeki kamyonet, Adana-Karaisalı kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112  Acil Servis ekibi, sürücü Esen ve araçta bulunan babası Yusuf Esen'in hayatını  kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

 

 

 

'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına Bakan'dan yanıtCNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Biz TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak için. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. 3. aşamada da telafi eğitimi yapacağız" dedi. "LGS tarihi değişecek mi?" yanıt veren Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Maskesiz yolcuya polisten ayar... ”Yol boyunca böylemi tuttunuz?”

Maskesiz yolcuya polisten ayar... ”Yol boyunca böylemi tuttunuz?”

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 31 il için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 31 il için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesi!

Sıradaki Haber