Baba ile oğlu aynı kazada can verdi!

Alınan bilgiye göre, Mustafa Esen yönetimindeki kamyonet, Adana-Karaisalı kara yolunda sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, sürücü Esen ve araçta bulunan babası Yusuf Esen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
'Yazın 2 ay okullar açık olacak' iddiasına Bakan'dan yanıtCNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitim düzenlemesiyle ilgili "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 2 ay okullar açık olacak' yorumu doğru değil. Biz TV'de eğitim yapıyoruz. Çocukları okuldan soğutmamak için. EBA'da çalışmalar yapıyoruz. 3. aşamada da telafi eğitimi yapacağız" dedi. "LGS tarihi değişecek mi?" yanıt veren Bakan Selçuk, "LGS ile ilgili şu anda bir tarih değişikliği yok. Ama koşullar değiştiğinde bir zaruret olursa, bu meseleyi yeniden ele alırız" dedi.