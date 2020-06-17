Baba- oğul kaçırdı kabusu yaşattı! 'Boğazıma balta dayayıp...

Denizli Beyağaç'ın Çamlık Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk babası Ali Gözlek (66), 14 Haziran Pazar günü, gece saatlerinde geldiği evinin önünde, aralarında borç para meselesi bulunduğu ileri sürülen Mehmet D. (51) ile oğlu Tahir D. (25) ve arkadaşı Mehmet D.'nin saldırısına uğrayıp, tekme ve yumruklarla darbedildikten sonra otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Gözlek'in sesini duyan ve kaçırıldığını fark eden mahalleli, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Muğla'nın Menteşe ilçesine kaçırılan Gözlek, iddiaya göre, götürüldüğü ormanlık alanda da yaklaşık 1 saat boyunca darbedildi. Tüfek dipçiğiyle başına aldığı darbe sonucu yaralanan Gözlek'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Jandarma, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili, Muğla- Denizli il sınırında durdurdu. Gözaltına alınan Mehmet D., oğlu Tahir D. ve arkadaşı Mehmet D., ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



'GECE YOLUMU KESİP SALDIRDILAR'



Yaşadıklarını DHA muhabirine anlatan Ali Gözlek, kendisine 2 bin lira borcu olan Mehmet D.'nin, oğlu Tahir D. ve arkadaşı Mehmet D. ile birlikte kendisine pusu kurduğunu söyledi. Evinin arkasında saklanarak, bekleyen şüphelilerin bir anda kendisine saldırdığını belirten Gözlek, sürüklenip, kaçırıldığını anlattı.

Gözlek, "Yaklaşık 4 ay önce Mehmet D.'ye 2 bin lira borç verdim. Ödemeyince onun yerine motorlu testeresini aldım. Parayı ödediği zaman testereyi teslim edeceğimi söyledim. 4 ay boyunca paramı ödemesini bekledim. Borcunu ödemeyince ben de motorlu testereyi sattım. Çünkü paraya ihtiyacım vardı. Bu yüzden aramızda bir husumet vardı. Geçen pazar günü, evimin arkasında saklanmışlar. Gece eve döndüğümde yolumu kesip, saldırdılar. Darbedip, 50 metre kadar sürüklediler. Daha sonra zorla otomobile bindirip, bilmediğim bir yere götürdüler" dedi.



'ÖLDÜRMEYECEĞİZ, KOLUNU, BACAĞINI KIRACAĞIZ' DEMİŞLER



Uzun süre küfürlere maruz kalıp, dövüldüğünü anlatan Gözlek, şöyle devam etti:



"Götürdükleri yerde beni konuştukça dövdüler. Benzin bidonunu getirip, beni yakacaklarını söylediler. Boğazıma balta dayayıp, beni tehdit ettiler. 'Seni keseceğiz' dediler. Ben de 'Öldürün' dedim. Onlar da 'Öldürmeyeceğiz, kolunu bacağını kıracağız, 1 ay çalıştıracağız' dedi. Üzerimdeki elbiseleri çıkarıp soydular. Kanlı elbiselerimi çuvala koyup, bana başka kıyafetler verdiler. Başıma tüfekle vurdular. Başımdan yaralandım. Daha sonra tekrar otomobile bindik. Dönüş yolunda jandarma tarafından yakalandılar. Kendilerinden şikayetçi oldum. Cezalarını çekmelerini istiyorum."



Babasını kaçırıp, darbeden kişilerin tutuklanmasının kendilerini biraz olsun rahatlattığını belirten oğul Şahin Gözlek de "Böyle bir şey yaşanması nedeniyle üzgünüz. Olay günü, Muğla'nın Ortaca ilçesindeydik. Burada babamın yanında olsaydık buna cesaret edemezlerdi" dedi.



Çamlık Mahallesi'nin muhtarı Muhittin Sürgit ise olay günü sesleri duyup, şüphelilerin otomobilini durdurmaya çalıştığını ancak başaramadığını belirtip, "Bunun üzerine durumu jandarmaya bildirdim. Mahallemizde daha önce hiç böyle bir olay yaşanmamıştı. Gözlek'in sağ olarak kurtarılması dolayısıyla mutluyuz" diye konuştu.