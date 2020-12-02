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02.12.2020 - 12:35 | | DHA

Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

Denizli'de emekli Mehmet Çakır ile İzmir'de yaşayan oğlu Hasan Ali Çakır, yakalandıkları koronavirüs nedeniyle aynı gün yaşamlarını yitirdi.

Baba ve oğlu farklı şehirlerde aynı gün koronavirüsten öldü

İzmir'de TCDD Araç Bakım Servis Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hasan Ali Çakır (57),, 10 gün önce boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çakır'a yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Çakır, durumu ağırlaşınca Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır'ın Denizli'nin Çardak ilçesi Söğüt Mahallesi'nde yaşayan babası emekli işçi Mehmet Çakır'a (87) ise 1 hafta önce, öksürük ve halsizlik şikayetiyle gittiği Denizli Devlet Hastanesi'nde, koronavirüs tanısı konuldu. Evinde tedavi altına alınan 3 çocuk babası Mehmet Çakır da hastalığının ağırlaşması üzerine Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BABA VE OĞLU AYNI GÜN ÖLDÜ

Farklı şehirlerde koronavirüs tedavisi gören baba-oğuldan Hasan Ali Çakır, 30 Kasım akşamı yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Çakır da öldüğünden habersiz olduğu oğlundan 2 saat sonra hayatını kaybetti.

Söğüt Mahallesi'nde yaşayan eski muhtar Altan Yıldız, baba-oğulun ölümünün büyük üzüntü yaşattığını söyleyerek, "Sela okununca Mehmet Çakır'ın hayatını kaybettiğini sanmıştık. Meğer İzmir'deki oğlu Hasan Ali Çakır koronavirüs nedeniyle ölmüş. Oğlundan yarım saat sonra da Mehmet Çakır'ın selası okundu. Baba ve oğlunun ölümü bizi derinden üzdü" dedi.  Mehmet ve Hasan Ali Çakır, Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Çakmak Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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