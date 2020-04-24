Baba ve oğul yasağı ihlal edince cezadan kaçamadı!

Serkan Yükseker ve oğlu Yusuf Yükseker, sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde, 35 EFE 48 plakalı otomobilleriyle dışarı çıktı. Cumhuriyet Meydanı'nda trafik ekipleri tarafından durdurulan baba ve oğluna, yasağa uymadıkları gerekçesiyle 392'şer lira para cezası kesildi.

Baba Yükseker, "Markete uğrayacaktık. Oradan da birine uğrayıp, eve geçecektik. Şimdi eve gidiyoruz. 392 TL ceza yedik" dedi.

Polis ekipleri, yasağa uymayan ikiliye, genelgeye göre saat 14.00'e kadar evlerinin yakınındaki marketlerden alışveriş yapabileceğini bildirdi.