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28.10.2020 - 17:52 | | DHA

Babaanne- torunun ölümüne neden olan düğün magandasına 41 yıl

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, düğünde tabancayla havaya ateş ederken, Hüsne Kurt ile torunu Furkan Arman Kurt'un ölümüne neden olan uzman çavuş Sinan Gökkaya (23), 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Babaanne- torunun ölümüne neden olan düğün magandasına 41 yıl

Olay, 23 Ağustos 2018'de, ilçenin kırsalındaki Büyükkızılcık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğünde ateş açan uzman çavuş Sinan Gökkaya'nın tabancasından çıkan mermiler, davetlilerden Hüsne Kurt  (47) ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt'a  (1) isabet etti. Ağır yaralanan babaanne ile torunu, hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Antalya Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Sinan Gökkaya ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Gökkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan tutuklu sanık Sinan Gökkaya, karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıkarıldı. Düğünde kendisinden başka ateş eden kişilerin de olduğunu öne süren Gökkaya, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu Sinan Gökkaya'ya, Hüsne Kurt'u öldürmekten 16 yıl, torunu Furkan Arman Kurt'u öldürmekten ise 25 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezası verdi.

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