Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü için en anlamlı, en duygusal mesajlar 2020

Yıl içerisinde en özel, en anlamlı günler merakla araştırılıyor. Bu günler arasında Babalar Günü de yer alıyor. Her gün özel olan fakat sadece bir gün daha da özel hissedilmeyi hak eden babalar için bu günü oldukça mutlu geçirmek hedefleniyor. Kimi en güzel Babalar Günü mesajı ve ya sözlerini seçerken, kimi en güzel Babalar Günü hediyesini araştırıyor. 2020 Yılının Babalar Günü hangi gün? Bu yıl Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak? Her yıl düzenli olarak Haziran ayında kutlanan Babalar Günü bu yıl ne zaman?

BABALAR GÜNÜ 2020 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

Bütün felsefelere, bilimlere, mantığa, akıl yürütmelere karşı bana mümkün olan her şeyi yapabileceğimi ve imkansız bir şey olmadığını öğrettin. İmkansızları imkanlı hale getirmeyi senden öğrendim. İnsanlar hiç umut kalmadığını düşündüğünde, imkansız kelimesini düşünmedim bile… Bana öğrettiğin her şey için minnettarım. Babalar Günün kutlu olsun!

“Baba” çoğumuzun söylediği ilk söz. Bu sözün değerini dün olduğu gibi bugün de çok iyi biliyoruz. Hayatını bize değer katmaya adayan tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.

Benim babam olduğun için o kadar şanslıyım ki, sensiz bir hayat düşünemiyorum. Büyüleyici gülüşünle, her zaman benim parlayan yıldızım olacaksın. Seni çok seviyorum canım babam. Kelimelerle tam olarak ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum seni. Bizim için yaptığın her şey için sonsuz teşekkürler. Babalar Günün kutlu olsun!

İlk adımımızdan itibaren daima yanımızda olan, çıktığımız her yolu bizimle birlikte yürüyen, desteğini asla esirgemeyen koca yürekli babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma Sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar Günün kutlu olsun.

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.. Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Babacığım babalar günün kutlu olsun.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler. Babalar günün kutlu olsun. Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin... Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman söylemesem de biliyorum aslında babamın onu ne kadar çok sevdiğimi bildiğini. Ve ben ne kadar karışık cümleler yazsam da hepsini deşifre edebileceğini. Çünkü o benim Babam.

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin. Babalar günün kutlu olsun.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE SEÇENEKLERİ

Babalar Günü‘nde babanıza güzel ve farklı bir hediye almak için öncelikle onun nelerden hoşlandığını, günlük hayatını düşünün. Kullanışlı bir hediye olsun derseniz iş hayatında ya da günlük hayatta işine yarayacak bir hediyeyi Babalar Günü‘nde babanız için seçebilirsiniz.

Alacağınız hediyeyi kişiselleştirerek daha önce aldığınız hediyelerden farklı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin babalar günü için babanıza alacağınız kol düğmesinde isminin baş harfleri olabilir, kutusunda sizin ona mesajınız yazabilir. Her gün iş yaşamında kullandığı kartvizitliğinin yerine isminin yazılı olduğu bir gümüş kartvizitlik de babalar günü için ideal bir hediye olabilir.

Son zamanlarda kişiye özel hediyeler dikkat çekmekte. Fotoğraflarla hazırlanan özel tasarım hediyeler seneler boyu saklanacak ve bu özel günü hep akıllarda tutacak cinsten. Babalar Günü‘nde babanın çocuklarıyla bir fotoğrafından dergi kapağı yaptırarak ona büyük bir sürpriz yapabilirsiniz.

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz

Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz. Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.

Babalar Günü‘nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.

Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da “Süper Baba” yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.