13.06.2020 - 18:33 |
Babalar Günü 2020 tarihi ne zaman? Türkiye'de Babalar Günü'ne geri sayım...
Babalar Günü için meraklı arayış başladı. Türkiye'de Babalar Günü'nün kutlanmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl babası için güzel bir sürpriz hazırlamak isteyenler, Babalar Günü 2020 tarihini öğrenmek için arayışa koyuldu. Peki Babalar Günü ne zaman?
Haziran ayına girmemizle birlikte Babalar Günü tarihi merak edilmeye başladı. Her yıl düzenli olarak Haziran ayında kutlanan Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak? Yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü için heyecan dorukta. Bu özel ve anlamlı günü güzel geçirmek isteyenler hazırlıklara başladı. Peki Babalar Günü bu yıl hangi gün kutlanacak?
BABALAR GÜNÜ 2020 TARİHİ
Babalar Günü 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.
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