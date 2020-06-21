Babalar Günü mesajı! Babalar Günü hediyesi!

Herkes için Baba bir gün değil her gün özeldir belki ama Babalar Günü ne zaman sorunun cevabını arayanlar için Haziran ayının üçüncü pazarı her sene Babalar Günü olarak kutlanıyor.

Babalar Günü için hediye alamadıysanız üzülmeyin! Güzel bir şiir ya da bir mesaj da, onları mutlu etmek için yetecektir.



Biz de işinizi kolaylaştırmak için babalar günü için şiir ve babalar günü için mesajları sizin için derledik.

BABALAR GÜNÜ MESAJI!

Bana uçabileceğim kanatlar verdiğin için teşekkürler, sevgin ve anlayışınla hep yanımdaydın, daima sığınağımdın. Benim için ne kadar paha biçilmez bir değerde olduğunu asla unutmuyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Kral olmayabilirsin ama bana her zaman bir prens/prenses gibi davrandın. Babalar Günün kutlu olsun!

Sen güçlü bir çınar gibisin… Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim… Çünkü bana hep güç veriyorsun… Babalar günün kutlu olsun…

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum baba. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Babacığım.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla. Babacığım bir günümde değil her günümdesin. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.













BABALAR GÜNÜ İÇİN ŞİİR

BABAM VE BEN

Babam ve ben harika ikiliyiz

Birlikte her işi bitiririz

Her zaman yeniden diriliriz

Babamın sevgisinden daha başka sevgi yoktur bilirsiniz.

















YÜZÜN HEP GÜLSÜN

Babacığım beni bu kadar sevdiğin için

Yüzün her zaman gülsün

Ben sensiz adeta olurum bir sürgün

Senden ayrı kalmak gerçekten ne mümkün?

Benim için yaşamın tek gönlüsün,

Bana her zaman mutluluk verir yüzün

Havada kuşlar mutlulukla süzülsün,

Sevgi yağmurları gökten minnetle dökülsün.

Baba hiçbir zaman bizi bırakma,

Ben her zaman seveceğim seni yıllarca,

Eğer olur da uzaklarda kulakların çınlarsa,

İşte o zaman çocuğundur seni düşünen her fırsatta.

BABALAR GÜNÜ İÇİN

Canım babacığım bugün babalar günü

Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü

Benim için her zaman sende var bir büyü

Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü

Nasıl unutabilirim yüzünü

Her zaman sende gördüm bütünü

Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü

Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü

Babalar günün kutlu olsun

Yüzün her zaman neşeyle dolsun

Benim için hayatımda her zaman özelsin

Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun



BABALARIN EN İYİSİNE





Baba tekrar ellerini bana uzatmak

Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak

Ama son bulacak acılı günler muhakkak

İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak



Bulaşacağınız birbirimizle koşarak

Şimdilik tek tek günleri sayacak

Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak

Ve kapımızı mutluluk çalacak

Babalar günün bu şiirle mutlu olacak

Yok seninleyken hiçbir şey korkacak

Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak

Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.



BABAM İÇİN ŞARKI



Söylemek istiyorum babam için bir şarkı

Anlayacaktır böylece onu sevmemdeki farkı

Yaptıkları ile böyle bir şarkı duymak hakkı

İşte şimdi yankılanacak sevgimin marşı.

Babacığım kalbin her zaman benimle çarpardı

Senin sevginin getirdiği bana sadece bahardı

Bana en büyük miras bıraktı

Keşke herkesin senin gibi babası olsaydı.

Ben senden öğrendim dünyayı

Hiçbir şey öğrenemezdim babam olmasaydı

Söylerim ona bu yüzden en güzel karşıları

Bu şarkılar ile birlikte unuturum acıları