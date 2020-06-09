Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü hediye fikirleri ve bu özel günün tarihçesi

Her yıl Babalar Günü'nde babasına sürpriz hazırlayanlar bu yıl da bu özel günü en güzel şekilde yaşatmak istiyor. Dolayısıyla Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak? sorusu yoğun ilgi görüyor. Tam gününe hazırlanmak isteyenler, Babalar Günü tarihini öğrendikten sonra hediye fikirleri araştırıyor. Haberimizin içeriğinde hem Babalar Günü tarihi hem de Babalar Günü hediye fikirlerini derledik. Aynı amanda Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? sorusunun yanıtını haberimize ekledik. İşte bu özel günün tarihçesi...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü bu yıl 21 Haziran 2020 Pazar günü kutlanacak.

BABALAR GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

- Gömlek

- Kol saati

- Parfüm

- Birlikte çekildiniz aile fotoğrafı çerçeveli

- Spor ya da klasik ayakkabı

- Kişiye özel kalem, defter, kupa seti



BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.