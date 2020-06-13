13.06.2020 - 11:34 |
Babalar Günü ne zaman? Hangi tarihte kutlanıyor?
Derdimizi, neşemizi, hüznümüzü, mutluluğumuzu paylaştığımız babalarımızın özel günü yaklaşıyor. Fedakarlık ve karşılıksız sevgi denilince akla gelen babaların bu en özel gününü tam olarak bilmeyenler 'Babalar Günü ne zaman?' diye soruyor. İşte ayrıntılar...
Sevgi dolu, şefkatli en çok ihtiyacımız olduğunda yanımızda olan babalarımızın Babalar Günü'ne çok az kaldı. Çocuklar bu en özel günlerden biri olan Babalar Günü'nü kaçırmak istemezken tam tarihi araştırmaya başladı. İşte o tarih...
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar günü 21 Haziran 2020 Pazar gününe denk geliyor.
İstiklal Caddesi'nde şaşırtan görüntü! Maskeyi yüzleri yerine...Yeni normalleşme süreciyle birlikte Taksim ve İstiklal Caddesi’nin eski yoğunluğuna geri döndüğü görüldü. Caddede dolaşanların çoğunun uyarıları rağmen maske takmaması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar da maskeyi yüzleri yerine kollarına ya da başının üstüne taktı.