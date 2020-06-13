Babalar Günü ne zaman? Hangi tarihte kutlanıyor?

Sevgi dolu, şefkatli en çok ihtiyacımız olduğunda yanımızda olan babalarımızın Babalar Günü'ne çok az kaldı. Çocuklar bu en özel günlerden biri olan Babalar Günü'nü kaçırmak istemezken tam tarihi araştırmaya başladı. İşte o tarih...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü her yıl haziran ayının 3. pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar günü 21 Haziran 2020 Pazar gününe denk geliyor.