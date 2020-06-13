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13.06.2020 - 16:58 | | DHA

BabalarÄ±nÄ±n öldürdüÄŸü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocuklarÄ± buldu

Bursaâ€™da,Â Serpil KarataÅŸ, eÅŸi Osman Cenk KarataÅŸ tarafÄ±ndan bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KadÄ±nÄ±n cesedini, oyun oynadÄ±klarÄ± bahÃ§eden dÃ¶nen Ã§ocuklarÄ± bulurken, polis kaÃ§an kocayÄ± arÄ±yor.

BabalarÄ±nÄ±n öldürdüÄŸü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocuklarÄ± buldu

Olay, saat 15.00 saatlerindem BursaÂNilÃ¼fer ilÃ§esi ErtuÄŸrul Mahallesi 112â€™nci Sokakâ€™taki bir apartmanda meydana geldi.

Uzun sÃ¼redir psikolojik tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve son dÃ¶nemde ilaÃ§larÄ±nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len Osman Cenk KarataÅŸ ve eÅŸi Serpil KarataÅŸ arasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±.

TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Osman Cenk KarataÅŸ, mutfaktan aldÄ±ÄŸÄ± bÄ±Ã§akla Serpil KarataÅŸâ€™Ä± (41) 4 yerinden bÄ±Ã§aklayarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼. ArdÄ±ndan da evden Ã§Ä±karak, kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.Â 

KarataÅŸ'Ä±n cesedini, oynadÄ±klarÄ± bahÃ§eden eve dÃ¶nen biri kÄ±z 2 Ã§ocuÄŸu buldu. Ã‡ocuklarÄ±n Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± Ã¼zerine eve apartman sakinleri polisi aradÄ±.

Serpil KarataÅŸâ€™Ä±n cesedi, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, kaÃ§anÂ Osman Cenk KarataÅŸâ€™Ä± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

BabalarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ annelerinin cesedini, oyundan dÃ¶nen Ã§ocuklarÄ± buldu

Çorum'da aslan izi avÄ±Çorumâ€™un Bayat ilçesine baÄŸlÄ± AÅŸaÄŸÄ± Emirhalil Köyü'nde, aslan görüldüÄŸü yönündeki iddianÄ±n ardÄ±ndan DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MüdürlüÄŸüâ€™ne baÄŸlÄ± ekipler ile avcÄ±lar, bölgede iz takip çalÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.
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BabalarÄ±nÄ±n öldürdüÄŸü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocuklarÄ± buldu

BabalarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ annelerinin cesedini, oyundan dÃ¶nen Ã§ocuklarÄ± buldu

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